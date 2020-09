Kursdesaster bei US-Techaktien in New York. Zieht auch alles andere in Mitleidenschaft. Asiatische Börsen ebenfalls schwächer, aber keine Ausverkaufsstimmung. S&P-Futures zur Stunde um weitere 0.4 Prozent, Nasdaq-Futures gar um 1.1 Prozent tiefer. Vorzeichen für Europa zumindest für den frühen Handel nochmals negativ.