cash Insider: Querschläger verhagelt die bisherige Jahresbilanz der Schweizer Aktienfavoriten

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Oktober

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'254 Lonza N 22 354,41 11'824 + 3'956 +50,3 % Nestlé N 700 85,10 5'711 - 246 - 4,1 % Roche GS 44 245,24 11'814 + 999 + 9,2 % Sandoz N 338 28,15 13'300 + 3'784 +39,8 % Sika N 30 272,25 7'167 - 946 - 11,7 % UBS N 366 25,70 9'716 + 308 + 3,3 % Adecco N 124 29,04 3'364 - 246 - 6,8 % Baloise N 35 132,73 5'724 + 1'144 +25,0 % Cosmo Pharma N 79 54,66 5'298 + 970 +22,4 % Helvetia N 65 116,60 9'532 + 1'930 +25,4 % Julius Bär N 117 47,46 6'166 + 609 +11,0 % Medmix N 351 17,84 3'479 - 2'776 - 44,4 % Oerlikon N 1'830 3,79 7'221 + 282 + 4,1 % SoftwareOne N 639 16,08 4'983 - 5'288 - 51,5 % Total 112'553 + 8,3 % * Schlusskurse vom 31. Oktober 2024

Die Valoren kosten in etwa wieder so viel wie unmittelbar vor dem Wechsel von Mark Schneider an die Spitze des Nahrungsmittelherstellers. Es ist fast, als hätte es die Ära Schneider mit ihrer Neuausrichtung des Portfolios und ihren milliardenschweren Aktienrückkäufen nie gegeben. Etwas besser präsentiert sich die Kursbilanz nur, wenn man auch noch die Dividenden aufrechnet. Doch selbst das wird den Fortschritten Nestlés unter dem ehemaligen Firmenchef keinesfalls gerecht.

Erfreulicher schneiden die Aktien von Lonza und Sandoz ab. Gerade die ehemalige Novartis-Tochter erweist sich rückblickend als so etwas wie einen Überraschungssieger. Das Geschäft mit Biosimilars wächst kräftig, selbst wenn es noch nicht ganz die erhofften Gewinne abwirft. Folglich war es dem Börsenneuling am Tag der Veröffentlichung der Neunmonatsumsätze erneut möglich, die diesjährigen Wachstumsvorgaben anzuheben.

Auf diesem Geschäftsfeld stehen in den nächsten 12 Monaten weitere wegweisende Verkaufsstarts an. Ich denke da etwa an die Einführung von Pzychiva (Biosimilar für Stelara) und Wyost/Jubbonti (Biosimilar für Denosumab) in den USA in der ersten Hälfte 2025, gefolgt von Europa in der zweiten Jahreshälfte, aber auch an Enzeevu (Biosimilar für Eylea) in den USA in der zweiten Hälfte 2025.

Was den amerikanischen Markt für Biosimilars anbetrifft, verweist Vontobel-Analyst Stefan Schneider auf eine Besonderheit: Seines Erachtens verhinderten das Dickicht an sich teils überschneidenden Patenten und die Rabattpraktiken der sogenannten Pharmacy Benefit Manager bisher den Durchbruch biotechnologischer Nachahmerpräparate. Er verweist jedoch auf einen erfolgreichen Vorstoss von Sandoz mit der CVS-Tochter Cordavis bei Hyrimoz (Biosimilar für Humira) und rechnet mit weiteren Vereinbarungen nach demselben Strickmuster.

Verläuft alles nach Plan, dann dürfte Sandoz das Geschäft mit Biosimilars auch künftig ein hohes Wachstum und steigende Margen bescheren. Die Aktien hätten dann abermals Luft nach oben. Auf die firmeneigenen Mittelfristziele abgestützt hält der Vontobel-Analyst gar Kurse von bis zu 50 Franken für möglich.

Die Valoren von Lonza nähern sich langsam aber sicher wieder den Jahreshöchstkursen von Ende Juli. Damals kosteten sie in der Spitze fast 590 Franken. Allen Unkenrufen zum Trotz wurde der Zwischenbericht fürs dritte Quartal gut an der Börse aufgenommen und mit einem satten Tagesgewinn belohnt.

Ich selber hätte mir rückblickend eine Konkretisierung der diesjährigen Margenvorgaben gewünscht. Stattdessen bleibt der Pharmazulieferer vage und stellt eine operative Gewinnmarge (EBITDA) im hohen 20-Prozent-Bereich in Aussicht.

Mein Augenmerk gilt nun dem Investorentag von Mitte Dezember. Bei dieser Gelegenheit wird der neue Firmenchef Wolfgang Wienand nämlich seine Vision für das Unternehmen kommunizieren. Ausserdem könnte Lonza erstmals konkrete Angaben zum kommerziellen Potenzial der milliardenschweren Vacaville-Übernahme machen.

Obwohl die Aktien die diesjährige SMI-Gewinnerliste mit einem Plus von mehr als 50 Prozent unangefochten anführen, sehe ich im Investorentag nochmals einen Kurstreiber.

Kommen wir an dieser Stelle noch kurz auf die UBS – und damit auf die letztjährige SMI-Gewinnerin - zu sprechen. Mit dem Zahlenkranz für das dritte Quartal lässt die grösste Schweizer Bank keine (Anleger-)Wünsche offen. Mit einem Vorsteuergewinn von 2,39 Milliarden Dollar fegte die Grossbank die bei 1,69 Milliarden Dollar liegenden Erwartungen der Analysten regelrecht weg. Da sie die Erwartungen über sämtliche Geschäftszweige hinweg – also auch in den beiden Parade-Disziplinen Wealth Management sowie Personal & Corporate Banking – zu übertreffen vermochte, darf ruhigen Gewissens von einer guten bis sehr guten Ergebnisqualität gesprochen werden. Kommt hinzu, dass die positive Überraschung auf höheren Erträgen und nicht auf irgendwelchen buchhalterischen Kniffen fusst.

Mit Stand von Ende September verwaltete die UBS Vermögen in schwindelerregender Höhe von fast 6200 Milliarden Dollar. Im Zuge der Credit-Suisse-Rettung ist in der Vermögensverwaltung ein Gigant entstanden. Ein Gigant, welcher es endlich auch mit den übermächtigen Rivalen aus Übersee aufnehmen kann.

Noch will sich UBS-Chef Sergio Ermotti in Bezug auf das nächstjährige Aktienrückkaufprogramm noch nicht so recht in die Karten blicken lassen. Im Hinblick auf den noch ausstehenden Entscheid in Sachen künftige Eigenmittelvorschriften – Klarheit darüber dürfte vermutlich frühestens gegen Ende des ersten Quartals nächsten Jahres herrschen – ist dieses Zögern nur allzu verständlich.

Meines Erachtens macht die UBS momentan vieles richtig. Ich bleibe dabei, dass die Credit-Suisse-Rettung rückblickend ein Segen für die grössere der beiden Schweizer Grossbanken war und mit Blick in die Zukunft einem Quantensprung gleichkommt. Da die Integration rascher als gedacht vorankommt, lassen sich auch die Früchte früher ernten. Bleibt mir nichts anderes als zu hoffen, dass das leidige Thema Eigenmittelvorschriften bald vom Tisch ist.

Ich begegnete dem Ruf nach noch strengeren Eigenmittelvorschriften im April übrigens mit folgenden Worten:

Regelmässige Leserinnen und Leser meiner Kolumne wissen, dass ich in noch strengeren Eigenmittelvorschriften einen Irrweg sehe. Die Schweiz hat diesbezüglich schon heute weltweit die strengsten Vorschriften. Dennoch strauchelte die Credit Suisse – und zwar nicht etwa, weil sie zu wenig Eigenmittel gehabt hätte. Vielmehr wurde ihr nach Jahren der Misswirtschaft letztendlich eine Vertrauenskrise zum Verhängnis.

...und weiter...

Wenn man in der Politik und in den Medien jetzt nach noch mehr Eigenmittel schreit, dann zäumt man das Pferd von hinten auf – dann zieht man aus dem Kollaps der Credit Suisse schlichtweg die falschen Lehren. Denn mit der fusionierten Grossbank verfügt die Schweiz endlich wieder über einen Koloss, der es im internationalen Wettbewerb mit den übermächtigen amerikanischen Rivalen aufnehmen kann. Oder sollte ich besser sagen: Könnte. Denn mit noch strengeren Eigenmittelvorschriften würde man die Spiesse der UBS empfindlich kürzen.

Bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Politik in Bern und die hiesigen Regulatoren nicht - von einem blinden Aktionismus getrieben - am eigentlichen Ziel vorbeischrammen und der aufstrebenden UBS im Wettbewerb mit den übergrossen amerikanischen Banken zu sehr die Flügel stutzen. Überraschen würde mich das leider aber nicht...

Transaktionen Aktienfavoriten 2024 Datum Titel Anzahl Kurs Total 04.01.2024 Holcim N Verkauf 1'512 64,96 Franken 9'822+ 04.01.2024 Sika N Verkauf 8 259,99 Franken 208+ 04.01.2024 Roche GS Verkauf 2 252,34 Franken 429+ 04.01.2024 Zurich IG N Verkauf 14 443,67 Franken 6'344+ 04.01.2024 Partners Group N Verkauf 11 1'155,95 Franken 12'600+ 04.01.2024 Novartis N Verkauf 118 88,13 Franken 10'417+ 04.01.2024 Comet N Verkauf 23 253,99 Franken 5'842+ 04.01.2024 Cosmo N Kauf 95 54,38 Franken 5'139- 04.01.2024 UBS N Kauf 158 25,23 Franken 3'986- 04.01.2024 Helvetia N Kauf 3 117,11 Franken 386- 04.01.2024 Julius Bär N Kauf 11 47,10 Franken 5'134- 04.01.2024 Medmix N Kauf 62 18,60 Franken 1'157- 04.01.2024 Baloise N Kauf 39 132,51 Franken 5'141- 04.01.2024 SoftwareOne N Kauf 505 16,26 Franken 8'218- 04.01.2024 Oerlikon N Kauf 381 3,74 Franken 1'426- 04.01.2024 Sandoz N Kauf 365 28,13 Franken 10'273- 04.01.2024 Lonza N Kauf 10 352,36 Franken 3'524- 14.03.2024 Roche GS Kauf 1 233,50 Franken 234- 25.03.2024 Oerlikon N Kauf 72 3,96 Franken 286- 28.03.2024 Sika N Kauf 1 264,70 Franken 265- 15.04.2024 Julius Bär N Kauf 4 49,65 Franken 184- 22.04.2024 SoftwareOne N Kauf 11 16,30 Franken 183- 26.04.2024 Medmix N Kauf 6 15,26 Franken 90- 30.04.2024 Baloise N Kauf 1 138,90 Franken 194- 30.04.2024 UBS N Kauf 5 24,52 Franken 132- 03.05.2024 Sandoz N Kauf 4 30,60 Franken 107- 28.05.2024 Helvetia N Kauf 2 122,90 Franken 283- 01.07.2024 Lonza N Verkauf 6 489,03 Franken 2'690+ 01.07.2024 Sika N Kauf 2 255,91 Franken 614- 01.07.2024 Helvetia N Kauf 5 123,09 Franken 578- 01.07.2024 Sandoz N Verkauf 1 32,50 Franken 36- 01.07.2024 Baloise N Verkauf 3 158,52 Franken 396+ 01.07.2024 Cosmo N Verkauf 12 70,53 Franken 832+ 01.07.2024 Julius Bär N Verkauf 4 51,23 Franken 220+ 01.07.2024 Oerlikon N Verkauf 372 4,89 Franken 182+ 01.07.2024 Roche GS Kauf 10 249,91 Franken 2'299- 01.07.2024 UBS N Kauf 1 26,98 Franken 22- 01.07.2024 Medmix N Kauf 69 13,75 Franken 945- 01.07.2024 SoftwareOne N Kauf 23 16,97 Franken 389- 09.07.2024 Adecco N Kauf 121 29,05 Franken 3'501- 10.07.2024 Cosmo N Kauf 2 69,00 Franken 110- 30.09.2024 Sika N Verkauf 12 279,81 Franken 3'470+ 30.09.2024 Sandoz N Verkauf 30 35,27 Franken 1'044+ 30.09.2024 Oerlikon N Verkauf 67 4,56 Franken 306+ 30.09.2024 Roche GS Verkauf 7 270,60 Franken 1'867+ 30.09.2024 Lonza N Verkauf 2 535,89 Franken 911+ 30.09.2024 Helvetia N Verkauf 12 146,19 Franken 1'754+ 30.09.2024 Baloise N Verkauf 3 172,60 Franken 552+ 30.09.2024 Cosmo N Verkauf 5 75,24 Franken 384+ 30.09.2024 UBS N Kauf 34 26,05 Franken 891- 30.09.2024 SoftwareOne N Kauf 99 14,93 Franken 1'483- 30.09.2024 Julius Bär N Kauf 9 50,90 Franken 443- 30.09.2024 Adecco N Kauf 4 28,78 Franken 109- 30.09.2024 Nestlé N Kauf 70 85,10 Franken 5'957-



