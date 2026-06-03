Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 29. Mai

Titel Anzahl Stand Ende 2025 Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 6'882 Amrize N 294 43,57 42,11 12'380 - 3,4 Prozent Lonza N 30 537,80 500,40 15'012 - 7,0 Prozent Nestlé N 199 78,74 79,44 15'809 + 0,9 Prozent Partners Group N 15 982,40 827,20 12'408 - 15,8 Prozent Sandoz N 206 57,84 65,60 13'514 +13,4 Prozent SGS N 153 90,86 88,88 13'599 - 2,2 Prozent Sika N 58 162,60 153,30 8'891 - 5,7 Prozent Belimo N 10 781,00 827,00 8'270 + 5,9 Prozent Dätwyler I 45 163,00 158,60 7'137 - 2,7 Prozent Julius Bär N 112 62,40 64,02 7'170 + 2,6 Prozent R&S Group N 313 15,82 26,30 8'232 +66,2 Prozent Skan N 150 52,80 49,60 7'440 - 6,1 Prozent Total 136'744 - 0,6 Prozent

* Schlusskurse vom 29. Mai 2026

Anders als noch vor wenigen Wochen gibt es eigentlich nur noch ein Sorgenkind unter meinen Jahresfavoriten – dafür aber ein gewichtiges: Die Aktien der Partners Group. Selbst wenn man den Dividendenabgang von Ende Mai aufrechnet, wird dem Risikokapitalspezialisten die undankbare Rolle des diesjährigen SMI-Schlusslichts zuteil.

Trotz Rekordjagd an der New Yorker Börse ist das Umfeld für die Partners Group in den vergangenen Wochen und Monaten nicht eben weniger anspruchsvoll geworden. Dazu passt eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg von heute Mittwoch, wonach das Unternehmen die Rücknahmemöglichkeiten für seinen Global Value Fund eingeschränkt habe. Meldungen wie diese sind nicht eben vertrauensbildend. Und obwohl kein firmenspezifisches Phänomen, geraten die Partners-Group-Aktien an der Börse regelrecht unter die Räder. Sie verlieren zeitweise mehr als 16 Prozent (!!!).

Das dürfte insbesondere Grizzly Research freuen. Die Amerikaner haben sich auf die Valoren des Unternehmens aus Baar eingeschossen. Erst kürzlich kündigte man rechtliche Schritte gegen den Leerverkäufer an. Mal schauen, ob und was von den hervorgebrachten Vorwürfen übrigbleibt, wenn sich der Staub gelegt hat.

Eine Kursflaute verspüren momentan auch die Aktien von Sandoz. Ende Februar berichtete ich von einer eher halbherzigen Verkaufsempfehlung durch AlphaValue. Damals erhöhte der Londoner Analyst Abhishek Raval sein Kursziel zeitnah auf 73,20 Franken, hielt gleichzeitig jedoch am «Reduce» lautenden Anlageurteil fest.

Schon Ende Februar schrieb Raval wortwörtlich, dass die Wachstumsaussichten des Unternehmens selbst manch grossen und innovativen Pharmahersteller eifersüchtig machen dürften. Wurden damals in der Spitze noch Kurse von knapp 73 Franken bezahlt, sind die Valoren des Herstellers von Nachahmermedikamenten mittlerweile gut 10 Kursfranken tiefer zu haben.

Der AlphaValue-Analyst nutzt nun die Gunst der Stunde und erhöht sein Anlageurteil von «Reduce» auf «Add». Neuerdings kommt er sogar auf ein Kursziel von 74,30 Franken. Seine Schlüsselbotschaft: Trotz einer Kursverdoppelung seit dem Börsendebüt gehören die Aktien von Sandoz schlichtweg ins Portefeuille. Eine Einschätzung, welche ich voll und ganz teile...

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rabalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rabalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rabalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rabalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rabalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rabalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rabalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rabalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rabalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rabalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rabalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110-

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