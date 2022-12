Schweizer Aktienfavoriten: Ein hartnäckiges Stimmungstief bei Aktien, das keines ist

Das würde einerseits die ziemlich pessimistischen Umfrageergebnisse der Bank of America bei Vermögensverwaltern und Fondsmanagern erklären, andererseits aber auch, dass die Pessimisten in der Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) bei Privatanlegern nunmehr schon seit 35 langen Wochen in Folge das Sagen haben. So etwas gab es seit Beginn der Erhebungen im Jahre 1987 noch nie.