Auch die wichtigsten europäischen Börsen zeigten sich in ordentlicher Form: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,7 Prozent höher bei 4.727,60 Punkten. An den Länderbörsen in London und Zürich legten die wichtigsten Indizes ebenfalls solide zu. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,4 Prozent.