Kursgewinne an den US-Börsen, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, gaben am Nachmittag Auftrieb und hievten den EuroStoxx 50 ins Plus: Der Eurozonen-Leitindex schloss 0,32 Prozent höher bei 5'114,98 Punkten. Investoren wetteten auf eine womöglich schon bald erfolgende Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed, um eine Rezession in der weltgrössten Volkswirtschaft zu vermeiden, hiess es aus dem Handel.