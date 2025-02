US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus der EU angekündigt. Am Donnerstag kündigte er ferner an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen.