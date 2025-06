Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag 0,3 Prozent höher erwartet. Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China.