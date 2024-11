Auch an den anderen Leitbörsen in Europa ging es am Montag überwiegend abwärts. Der EuroStoxx 50 büsste 0,5 Prozent ein. Der SMI in Zürich verlor 0,6 Prozent. Dagegen stieg der Londoner FTSE 100 um 0,1 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende 0,9 Prozent.