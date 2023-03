Der Euro hat am Donnerstag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0845 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro nur unwesentlich. Nach wie vor hält er sich stabil unter der Parität, derzeit bei 0,9960 nach 0,9963 Franken am Vorabend. Der Dollar steht derweil marginal tiefer auf aktuell 0,9183 nach 0,9191 Franken am Mittwochabend.