Nicht gewünscht haben dürfte sich der Markt dagegen die Zahlen von Oracle . «Wie befürchtet konnten die Oracle-Zahlen zum Jahresende nicht glänzen», hiess es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. «Der Markt reagiert besonders auf die Cloud-Sparte: Das Wachstum enttäuschte, gleichzeitig steigt der Kapitalbedarf deutlich.» Oracle-Aktien brachen ein und bremsten auch den europäischen Technologiesektor . Die Kursverluste von Schwergewichten wie SAP und ASML überraschten daher nicht.