Die Aktien von Vestas gaben nach ihren Vortagesgewinnen um 1,4 Prozent nach. Der Windturbinenhersteller hatte im zweiten Quartal deutlich weniger Aufträge eingesammelt als vor einem Jahr. Vestas begründete dies mit der Unsicherheit der Kunden mit Blick auf politische Richtungsentscheidungen - insbesondere in den USA unter dem Windkraftskeptiker Donald Trump.