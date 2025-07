Der deutsche Leitindex ging 0,61 Prozent höher bei 23'934,13 Punkten aus dem Handel. Er knüpfte damit nach schwächerem Wochenstart an seine Stabilisierung vom Vortag an. Rückenwind bekam er im Tagesverlauf auch von der New Yorker Börse, wo den Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 wieder Rekorde gelangen. In der zweiten deutschen Börsenreihe kam der MDax auf einen Anstieg um 0,31 Prozent auf 30'388,15 Punkte.