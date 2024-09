«Es ist damit ein ganzes Bündel an Massnahmen umgesetzt worden, was die Ernsthaftigkeit der chinesischen Regierung unterstreicht, der Wirtschaft und primär dem Immobiliensektor in China wieder auf die Beine helfen zu wollen», kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Am Dienstag hatte bereits die chinesische Notenbank mit verschiedenen Massnahmen aufgewartet und damit neuen Schwung in die chinesischen Aktienmärkte gebracht.