Klöckner & Co knüpften an der Spitze des Nebenwerteindex SDax mit plus 7,9 Prozent an ihren Vortags-Kurssprung an. Die Aktien des Stahlhändlers waren von den Experten von Kepler Cheuvreux zum Kauf empfohlen worden. Begründet wurde dies mit der Erwartung, dass die Stahlpreise in diesem Jahr wieder anziehen.