Im Dax waren die Autobauer gefragt, die aufgrund der China-Hoffnung einen weiteren Erholungsversuch starteten. Die Titel der Porsche AG gewannen 2,7 Prozent, BMW und Mercedes-Benz legten um bis zu 1,9 Prozent zu. Auch in anderen klassischen Industriesparten zogen die Kurse an. So ging es für die Papiere des Chemiekonzerns BASF um 2,8 Prozent hinauf.