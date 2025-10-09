Zunächst hatte noch die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten und die fortwährende Begeisterung für Aktien mit KI-Bezug, die vor allem den US-Technologiesektor weiter antreibt, für weitere Kursfantasien gesorgt. Auch Hoffnungen auf einen raschen Weg aus der Regierungskrise in Frankreich waren mit im Spiel. Doch hier kehrte zuletzt Ernüchterung ein, denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird einen neuen Premierminister wohl doch erst am Freitag ernennen. Der Zeitdruck ist jedoch hoch, denn wenn das hoch verschuldete Nachbarland noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis Montag ins Parlament eingebracht werden.