Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,41 Prozent schwächer auf 5'266,91 Punkten. In London verbuchte der FTSE 100 ein kleines Plus, während in Zürich der SMI moderat nachgab. In New York legten der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss etwas zu.