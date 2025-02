Auf europäischer Bühne legte der EuroStoxx schlussendlich um 0,12 Prozent auf 5'271,12 Punkte zu. Ausserhalb der Eurozone gab es Gewinne etwa an den Börsen in Zürich und London. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Handelsschluss um 0,3 Prozent zu, während der Nasdaq 100 in New York noch knapp im Minus lag.