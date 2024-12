Der MDax verlor am Dienstag 0,90 Prozent auf 26'855,37 Zähler. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, sank um 0,68 Prozent auf 4'951,74 Zähler und auch in London und Zürich wurden Verluste verbucht. Die US-Börsen dagegen zeigten sich zum Handelsschluss in Europa nur geringfügig verändert.