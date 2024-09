Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,68 Prozent auf 4.815,15 Zähler. Ausserhalb der Eurozone ging es in Zürich für den SMI abermals deutlich abwärts, während in London die Abschläge für den FTSE 100 auch am Donnerstag moderater ausfielen. In New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 0,8 Prozent tiefer. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete nach zuvor freundlicher Tendenz ebenfalls Verluste.