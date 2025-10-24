Heftige Schwankungen machten im SDax die Anleger von PVA Tepla durch. Eine Gewinnwarnung wegen Projektverzögerungen hatte die Anleger erst einmal böse überrascht, wie ein zwischenzeitlich fast 19-prozentiger Abschlag zeigt. Die ersten Wogen der Enttäuschung liessen aber schnell nach wegen der Erkenntnis, dass sich die Aufträge lediglich ins neue Jahr verschieben. Die Aktien gingen dann deutlich gemässigter mit 2,3 Prozent im Minus aus dem Handel. Analyst Constantin Hesse von Jefferies sah in der zwischenzeitlichen Schwäche eine Kaufgelegenheit.