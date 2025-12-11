Unter die Dax-Gewinner mischten sich Munich Re mit einem Anstieg um 2,2 Prozent. Die Papiere profitierten von weiteren Aussagen des Rückversicherers zur Strategie, von denen erste mittelfristige Details bereits am Vortag positiv beurteilt worden waren. Am Donnerstag wurde nun angekündigt, dass die Gewinne in den kommenden Jahren auch durch stärkere Einsparungen nach oben getrieben werden sollen.