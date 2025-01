An der Spitze im Dax knüpften Siemens Energy mit plus 6,6 Prozent an den starken Lauf vom Vortag an. Die Papiere profitieren von der Aussicht auf hohe Investitionen in Daten- und Rechenzentren in den USA, mit dem dafür notwendigen Bedarf an Elektro- und Energietechnik. Rekordhochs sind für Energy-Anleger inzwischen fast schon an der Tagesordnung.