Die Aussicht auf Steuererleichterungen für Biokraftstoffe in der Landwirtschaft trieb die Titel von Verbio um mehr als 12 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. «Mein Ziel ist es, Massnahmen zur Steigerung des Biokraftstoffeinsatzes in der Landwirtschaft noch in dieser Wahlperiode anzugehen», sagte Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.