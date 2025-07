Am New Yorker Aktienmarkt notierten der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum Handelsschluss in Europa leicht höher. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging mit minus 0,06 Prozent auf 5'352,16 Zähler ins Wochenende. In Zürich ging es für den SMI um 0,8 Prozent nach unten, in London sank der FTSE 100 um 0,2 Prozent.