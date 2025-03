Dass der Bundesrat am Vormittag den Weg für das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD freigemacht hat, trieb die Aktienkurse nicht mehr an. «Viele Anleger haben in den letzten Wochen bereits eingepreist, dass mehr Geld fliesst», kommentierte eToro-Marktanalyst Maximilian Wienke. Ausserdem würden die hohen Kurse angesichts der politisch volatilen Lage zunehmend kritisch hinterfragt, schrieb Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Zollpolitik.