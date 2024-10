Schlechte Nachrichten gab es aus dem Autosektor. Volkswagen (VW) will nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mehrere Werke schliessen und zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Die Aktien verloren 0,5 Prozent. Die Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW gaben ein wenig deutlicher nach. Die Papiere von Porsche AG büssten am Dax-Ende 5 Prozent ein. Die VW-Sportwagentochter hatte am Freitagabend Neunmonatszahlen vorgelegt und vor allem mit dem Barmittelzufluss enttäuscht, wie ein Händler sagte.