So legte der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , um 0,86 Prozent auf 4.778,66 Punkte zu und auch an den Länderbörsen in Grossbritannien und der Schweiz ging es aufwärts. In den USA stieg vor allem der Leitindex Dow Jones Industrial deutlich um zuletzt 1,3 Prozent. Das Plus für die technologielastige Nasdaq-Börse fiel nicht so stark aus.