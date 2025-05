Bei Borussia Dortmund freuten sich Fans und Anleger auf das Saisonfinale, das dem Fussballclub am Wochenende in letzter Minute noch eine Chance zur Teilnahme an der lukrativen Champions League gewährt. Der Kurs der Aktien war schon am Vortag noch oben gesprungen und schaffte es nun mit einem Plus von 3,4 Prozent erstmals seit gut einem Jahr wieder über die 4-Euro-Marke.