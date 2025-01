In der Tagesspitze fehlten dem deutschen Leitindex nur 45 Zähler zu einem Rekordhoch. Am Ende des Xetra-Handels stand ein Plus von 0,70 Prozent auf 21'430,58 Zähler zu Buche. In der zweiten Börsenreihe stieg der MDax der mittelgrossen Werte um 0,58 Prozent auf 26'255,40 Punkte.