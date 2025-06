«Der Krieg zwischen Israel und dem Iran erhöht das Risiko eines Energiepreisschocks und damit auch die Gefahr einer globalen Rezession», schrieb Ökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Sollte die Strasse von Hormus als wichtige Ölverschiffungsroute blockiert werden, könne der Brent-Ölpreis auf 100 US-Dollar steigen. Das berge das Risiko einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitiger Inflation. Der Ölpreis stieg am Donnerstag über 78 Dollar weiter an.