In dem stark erholten europäischen Marktumfeld lösten sich auch die Aktien von Novo Nordisk vom tiefsten Niveau seit Herbst 2022. Die Papiere der Dänen kletterten in der Spitze um 15 Prozent, bröckelten am Nachmittag jedoch massiv ab und endeten auf ihrem Tagestief noch 1,4 Prozent im Plus.