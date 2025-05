Der EuroStoxx 50 schloss prozentual unverändert mit 5'454,46 Punkten. Zeitweise hatte es der Leitindex der Eurozone sogar knapp in positives Terrain geschafft. Für den Schweizer SMI ging es am Ende um 0,22 Prozent auf 12'380,36 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 legte um 0,06 Prozent auf 8'786,46 Punkte zu. Der überraschend starke Inflationsschub in Grossbritannien im April liess die Anleger in London offenbar kalt.