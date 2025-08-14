Unter den Einzelwerten standen mit hohem Verlust die Titel des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen im Fokus. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Wachstumsbeschleunigung unwahrscheinlich. Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt schwächere Halbjahreszahlen zuvor eingepreist habe. Anfangs gut ein Fünftel tiefer, gelang es den Papieren, die Verluste auf rund 5 Prozent einzudämmen, womit sie im EuroStoxx der mit Abstand schwächste Wert blieben.