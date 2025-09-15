Im EuroStoxx zählten Aktien von Chipherstellern zu den grössten Gewinnern. So zogen Infineon um fast drei Prozent an. Impulse lieferte neben der fortgesetzten Rekordjagd der Tech-Werte am US-Aktienmarkt eine Studie des Analysehauses Bernstein Research. Branchenexperte Qingyuan Lin verwies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem Peking nun den Druck auf Nvidia erhöht. Die weitere Untersuchung des US-Chipherstellers könne zu höheren Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, wovon unter anderem Infineon profitieren dürfte.