Der Dax ist nach einem lethargischen Verlauf am Mittwoch am Ende kaum verändert aus dem Handel gegangen. Nachdem es zunächst nach einer Fortsetzung der am Vortag begonnenen leichten Erholung vom Montagsrutsch ausgesehen hatte, fiel das Börsenbarometer bis zum Schlussgong wieder ab. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann mit einem leichten Abschlag von 0,07 Prozent auf 23'693,71 Punkte. Damit setzt sich die Hängepartie unterhalb von 24'000 Zählern fort.