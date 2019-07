Aktien Schweiz: Erneut freundlich - SMI pendelt um 10'000er-Marke

Die freundliche Stimmung vom Wochenstart setzt sich am Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag fort. Vor allem die festen Schwergewichte hieven den Leitindex SMI immer wieder über die Marke von 10'000 Punkten. Bleibt die Frage, ob es dem Index an diesem Handelstag gelingt, erstmals auch oberhalb dieser Marke zu schliessen.