In den Fokus rückt nun die am Donnerstag tagende Europäische Zentralbank, gefolgt in der kommenden Woche von der US-Notenbank Fed. Eine Senkung der Leitzinsen, die tendenziell die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren erhöht, gilt in beiden Fällen als ausgemacht. Die spannende Frage in Washington ist, ob die Währungshüter den Leitzins um 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte senken werden.