Mit Blick auf das grössere Bild war im ersten Quartal die Verschiebung von Anlagegeldern von den USA nach Europa eines der Themen, wie es in Marktkreisen hiess. Dies zeigt allein schon die Entwicklung der wichtigsten Aktienmärkte. Während Dow Jones und Nasdaq seit Beginn des Jahres eine negative Performance ausweisen, verzeichnen die europäischen Indizes inklusive der Schweizerischen ein klares Plus. Diese Verschiebung könnte sich im zweiten Quartal allerdings verlangsamen, da die positiven Auswirkungen der geplanten Infrastrukturausgaben in Europa mittlerweile eingepreist sein sollten.