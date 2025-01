Richemont beflügelten am Donnerstag den gesamten Luxus-Sektor. LVMH profitierten zudem von einer Hochstufung auf «Buy» durch die Bank of America, während Kering der Verkauf dreier Immobilien in Paris stützte. LVMH waren im EuroStoxx mit plus 9,2 Prozent vorne. Kering kamen gleich dahinter mit plus 6,2 Prozent. Auf Platz drei landete mit Hermes ebenfalls ein Luxuswert mit plus 4,9 Prozent.