08:10

Der SMI dürfte laut den Berechnungen von Julius Bär um 0,3 Prozent auf 10'700 Punkte steigen. Sämtliche Titel stehen im Plus, wobei UBS (+1,4 Prozent) hervorsticht. Bei der grössten Schweizer Bank macht sich eine Kurszielerhöhung bemerkbar.

Am breiten Markt profitiert Bobst (+1,3 Prozent) von Ausbauplänen in China. Stadler Rail (+1,3 Prozent) vermeldete am zweiten Tag in Folge einen Grossauftrag.

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nach einem starken Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,18 US-Dollar. Das sind 73 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 60 Cent auf 62,67 Dollar.

07:35

Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wird am Morgen bei 1,1185 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch an der Marke von 1,12 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen von zuletzt 1,0841 Franken in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Der US-Dollar nähert sich bei 0,9693 Franken der 0,97er Marke wieder an.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank könnte der Euro von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone profitieren, die am späten Vormittag erwartet werden. Am Markt wird mit einem spürbaren Anstieg der Inflation im Dezember gerechnet. Darüber hinaus könnte der jüngste Höhenflug der Ölpreise die Inflationsrate im Januar weiter nach oben treiben.

06:50

Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag etwas von den Kursverlusten im Zuge der neuen Spannungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran erholt. Die Anleger seien erleichtert, dass es zumindest keine weitere Eskalation gegeben habe, sagten Händler.

Gold holds near six-year high with focus on Tehran’s next move https://t.co/PoGKF455bf — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2020

Sie griffen wieder mutiger zu Aktien. Im Gegenzug gaben die Ölpreise und die zuletzt verstärkt gefragte "Krisenwährung Gold nach. An der Tokioter Börse liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 23'562 Punkten.

Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar zur japanischen Währung 0,1 Prozent auf 108,48 Yen und gab zur chinesischen Devise 0,3 Prozent auf 6,9539 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9689 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1192 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0848 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3173 Dollar.

05:25

Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel am Montag mit plus 0,24 Prozent auf 28 703,38 Punkten knapp unter seinem Tageshoch.

Noch besser erholten sich die anderen Indizes: So rückte der marktbreite S&P 500 um 0,35 Prozent auf 3246,28 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,62 Prozent auf 8848,52 Punkte vor. Damit sind die jüngsten Rekorde wieder in Reichweite.

(cash/AWP/Reuters)