06:20

In der Schweiz werden am heutigen Nachmittag neue Corona-Statistiken veröffentlicht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fasst, wie seit vielen Monaten üblich, am Montag die Zahlen für die letzten 72 Stunden zusammen, also für Samstag, Sonntag und Sonntag. Die Vergleichszahlen der letzten Montage: Letzte Woche meldete das BAG am Montag 5583 Ansteckungen. Am Dienstag vor zwei Wochen (wegen Ostern innerhalb von 96 Stunden) waren es 4932 neue Coronavirus-Ansteckungen, vor drei Wochen deren 4573 und vor vier Wochen 3643.

+++

06:15

Ab Montag gelten in der Schweiz neue Lockerungen in der aktuellen Corona-Situation. Restaurants dürfen ihre Terrassen oder Aussenbereiche wieder öffnen. Maximal vier Gäste dürfen sich pro Tisch zusammensetzen. Auch Veranstaltungen mit Publikum sind wieder erlaubt – draussen mit maximal 100, drinnen mit höchstens 50 Personen.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

#BREntscheid #CoronaInfoCH Der Bundesrat beschliesst einen moderaten Öffnungsschritt. Er gilt ab dem 19. April. Bei den wieder zugelassenen Aktivitäten gilt: Maske tragen, Abstand halten: https://t.co/syPYiL74da (BK) pic.twitter.com/dcWXnj2tZt — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 14, 2021

+++

06:10

Italien könnte zum 26. April die Grenzen für Schweizer öffnen, allerdings vorerst nur für ein Grenzgebiet von 20 Kilometern. Dies berichtet blick.ch. Insbesondere die Grenzgemeinden wollen Nägel mit Köpfen machen. "Um die Wirtschaft anzukurbeln, ist die Öffnung der Grenzen von grosser Bedeutung", sagt der Gemeindepräsident von Lavena Ponte Tresa, das an das tessinische Malcantone grenzt.

+++

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 11'437 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 165,3 von 162,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 92 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 80'006. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,15 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Am Montag fallen die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle in der Regel niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

+++

04:35

Chinesische Forscher testen die Wirksamkeit einer Kombination zweier Impfungen gegen Covid-19. In einer Studie mit rund 120 Teilnehmern werde zunächst eine Einzeldosis des Vakzins von CanSino verabreicht, gefolgt von einer Dosis des Herstellers Chiongqing Zhifei, wie aus Registrierungsdaten der klinischen Studie hervorgeht. Beide Impfstoffe sind als Zweifach-Impfung Teil der chinesischen Impfkampagne.

+++

02:50

Hongkong setzt Flüge aus Indien, Pakistan und den Philippinen ab dem 20. April für zwei Wochen aus. Der Schritt erfolge, da die drei Ländern als "extrem hohes Risiko" eingestuft werden, da von dort die mutierte Virus-Variante N501Y in der asiatischen Finanzmetropole eingeschleppt worden sei, teilen die Behörden mit.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)