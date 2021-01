10:40

Neue Erkenntnisse zur britischen Coronavirus-Mutation: Die Symptome der britischen Variante unterscheiden sich in der Häufigkeit des Auftretens von denen der ursprünglichen Variante. Das teilt das Amt für nationale Statistiken in Grossbritannien mit.

Menschen, die mit der britischen Variante infiziert sind, sollen häufiger an Husten, Halsschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen leiden. Hingegen kommen Geschmacks- und Geruchsverlust seltener vor.

10:10

Im Pandemie-Jahr 2020 ist der Passagierverkehr am Euroairport Basel-Mülhausen um 71 Prozent eingebrochen. 2020 verzeichnete der Euroairport 2,6 Millionen Passagiere gegenüber dem Rekordwert von 9,1 Millionen im Jahr zuvor, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte. Besonders stark war der Rückgang mit 97 Prozent in den Monaten April bis Juni, während das Passagieraufkommen in den Sommermonaten wieder etwas anzog.

09:30

Die britische Regierung pocht auf die Lieferung der von ihr bestellten Impfdosen. "Wir müssen sicherstellen, dass die Impfstoffe geliefert werden, die wir gekauft haben", sagt Kabinettsminister Michael Gove. "Wir wollen, dass Grossbritannien all das bekommt, was geplant war." Dass Grossbritannien so viele Dosen erhalten habe, liege daran, dass die Regierung so früh bestellt habe. "Wir werden auch daran arbeiten, unseren Freunden in der EU zu helfen." Diese streitet mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca über die Lieferung von Impfstoffen und fordert, dass sie mit mehr Dosen seines Vakzins aus Werken aus Grossbritannien versorgt wird.

08:55

In den USA steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle binnen 24 Stunden um mindestens 154'488 auf mehr als 25,51 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mindestens 4151 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 429'661 Todesfälle. Die USA sind weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.

Severe COVID-19 infections are beginning to abate in many parts of the U.S. even as the death toll mounts, signaling an end to the pandemic's post-holiday surge https://t.co/lbsQ7Js6wm pic.twitter.com/HYK9XcV1KX — Reuters (@Reuters) January 28, 2021

08:35

In Frankreich gehen nach Regierungsangaben zehn Prozent aller Ansteckungsfälle auf die zuerst in England entdeckte Variante des Coronavirus zurück. Regierungssprecher Gabriel Attal bekräftigt im Hörfunksender France Inter, eine Verschärfung des Lockdowns bleibe eine Option für die Regierung. Details nennt er nicht. Am Mittwoch verzeichneten die Behörden fast 27'000 bestätigte Neuinfektionen. Das ist der höchste Anstieg binnen 24 Stunden seit Mitte November, als das Land im zweiten vollständigen Lockdown war. Das lässt darauf schliessen, dass die gegenwärtigen Massnahmen nicht ausreichen, die Verbreitung der ansteckenderen englische Variante einzudämmen.

07:30

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, setzt im Streit der EU mit dem Pharmakonzern AstraZeneca über die Lieferung von Impfstoff auf eine Einigung. "Ich hoffe, auch unter dem Druck möglicher Strafzahlungen, dass sich AstraZeneca bemühen wird, andere Produktionskapazitäten zu finden", sagt sie im Deutschlandfunk. Dazu solle der Konzern etwa Konkurrenten einspannen. Eine mögliche Entschädigung helfe nicht, "sondern wir wollen Impfdosen." Sie kritisierte zudem, dass der Vertrag zwischen der EU und AstraZeneca für die EU-Parlamentarier nicht einsehbar sei. "Das ist wirklich ein Problem."

Pandemie - Impfstoff-Streit zwischen EU und AstraZeneca spitzt sich zu https://t.co/14JP545uqD pic.twitter.com/OiYdStvG9s — cash (@cashch) January 27, 2021

06:15

Auch beim Corona-Impfstoff von Moderna gibt es Lieferprobleme. Die Impfchefin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Nora Kronig (40), bestätigt gegenüber blick.ch: Ja, man habe solche Hinweise. Noch sei unklar, welche Lieferverzögerungen entstünden.

Diese Entwicklung macht die Einhaltung des Schweizer Impfplans noch unwahrscheinlicher. Aktuell werden die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna eingesetzt. Schon beim Impfstoff von Pfizer/Biontech gibt es massive Lieferprobleme. Und auch beim Astrazeneca-Impfstoff, für den bald eine Zulassung vorliegen soll, haperts mit der Produktion.

05:45

Der Bundesrat setzt im Kampf gegen das Coronavirus neu auf Massentests und verkürzt die Quarantäne. Zudem baut er die Wirtschaftshilfen weiter aus. Bei Verstössen gegen die Corona-Regeln setzt es künftig Bussen bis zu 200 Franken ab. Gratis impfen lassen kann man sich neu auch in Apotheken. Die Anpassungen ernteten breite Zustimmung.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

02:30

China verzeichnet nach Behördenangaben den niedrigsten Tages-Anstieg bei den Corona-Infektionen seit fast drei Wochen. Am Mittwoch seien 54 neue Fälle gemeldet worden, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Das sei der niedrigste Wert seit dem 08. Januar, als 33 Fälle gemeldet wurden. Insgesamt sind in Festland-China bislang 89'326 Infektionen bestätigt worden. 4636 Menschen starben.

21:45

Russland kündigt die Verzögerung von Lieferungen des Sputnik-V-Impfstoffes nach Lateinamerika um bis zu drei Wochen an. Grund seien die hohe Nachfrage und Produktionsengpässe. Die staatliche Private Equity-Gesellschaft RDIF und das Gamaleya-Institut erklärten, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Sputnik-V haben unter anderem Argentinien, Bolivien und Mexiko geordert.

21:00

US-Notenbankchef Jerome Powell hat nach eigenen Angaben bereits eine erste Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Er erwarte die zweite bald zu erhalten, fügt der 67-Jährige in der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid hinzu.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)