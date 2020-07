13:15

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 137 neue Fälle in der Schweiz. Es ist der höchste Stand seit dem 28. April. Damals wurden 153 Fälle registriert.

Die Zahl bedeutet eine Verdoppelung der Fälle gegenüber dem Vortag. Am Dienstag waren 62 Infektionen registiert worden. Sämtliche neuen Fälle beziehen sich auf die Schweiz, in Liechtenstein wurden weiterhin keine Infektionen gemeldet.

Die Gesamtzahl der gemessenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Land erhöht sich auf 31'851.

13:05

Wie der "Blick" berichtet, wird der Club Flamingo im Zürich, in dem sich vorletzes Wochenende ein Superspreader-Vorfall ereignet hat, für nächstes Wochenende geschlossen. Um 13.45 Uhr will die Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, Natalie Rickli, vor die Medien treten.

12:30

Nach einem Bericht des "Tages-Anzeigers" will sich Bundesrat und Innenminister Alain Berset für die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr stark machen. Berset beantrage an der heutigen Sitzung des Bundesrats die Einführung dieser Massnahme. Quellen berichten, die Maskenpflicht soll noch in der heutigen Nacht angeordnet werden.

In der Schweiz wird über eine solche Massnahme seit Wochen diskutiert. Die Entscheide liegen grundsätzlich bei den Kantonen, wobei sich die föderalen Ebenen gegenseitig die Verantwortung hin und her schieben. Wissenschaftler, Politiker und Beamte haben zuletzt eine Maskenpflicht befürwortet. Von offizieller Stelle wurde bisher immer verneint oder relativiert, dass die ÖV-Maskenpflicht eingeführt werden solle.

12:10

Das Montreux Jazz Festival 2020 hat seinen Platz im Internet gefunden: Vom 3. bis 18. Juli werden anstelle der geplanten Liveshows jeden Abend auf YouTube kostenlose Konzerte aus den Archiven zu sehen sein, wie das Festival am Mittwoch mitteilte.

Das Montreux Jazz Festival hat seit seinen Anfängen im Jahr 1967 ein audiovisuelles Archiv aufgebaut. "Dieser reiche Fundus, unser Vermächtnis, hat das Festival berühmt gemacht", wird Festival-CEO Mathieu Jaton in der Medienmitteilung zitiert.

11:25

Tschechien hat nach mehr als drei Monaten die Mundschutzpflicht fast ganz abgeschafft. Sie gilt seit Mittwoch flächendeckend nur noch in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen.

Die Regierung in Prag begründete die Lockerung mit der stabilen Entwicklung bei den Coronavirus-Fallzahlen. Ausgenommen sind einige Corona-Hotspots im Osten des Landes sowie die Prager U-Bahn. Die Pflicht, selbst im Freien eine Maske zu tragen, war bereits vor mehreren Wochen ausgelaufen. Tschechien war mit der Einführung des Maskenzwangs Mitte März einer der Vorreiter in Europa gewesen.

COVID restrictions have eased in Prague, so the entire city is eating at a long dinner table spanning the length of the Charles Bridge. (David W Cerny/Reuters) pic.twitter.com/cgrUMKRzie — Evan McMurry (@evanmcmurry) June 30, 2020

Bereits am Dienstagabend feierten rund 2000 Menschen auf der historischen Prager Karlsbrücke einen symbolischen Abschied von der Corona-Krise. Sie nahmen an einem Festbankett an einem mehr als 500 Meter langen Tisch teil, zu dem sie selbst Speisen und Getränke mitbrachten. Initiiert wurde die Aktion von dem als exzentrisch geltenden Kaffeehausbesitzer Ondrej Kobza. Der Rückgang des Tourismus habe den positiven Effekt, dass die Stadt wieder den eigenen Einwohnern diene, teilte Prags Oberbürgermeister Zdenek Hrib mit. In der Hauptsaison wäre eine solche Aktion unter normalen Umständen nicht möglich.

Bis Mittwoch meldeten die Behörden des Landes 11'954 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Es gab 349 Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung.

11:00

Die österreichische Regierung verhängt für die Länder des Westbalkans eine Reisewarnung. Aufgrund deutlich steigender Infektionszahlen in dieser Region werde für alle betroffenen sechs Länder die höchste Reisewarnstufe verhängt, sagt Aussenminister Alexander Schallenberg.

Betroffen sind die Länder Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien.

09:40

Die Corona-Krise wird nach Einschätzung des Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank voraussichtlich dauerhafte wirtschaftliche Auswirkungen haben. Von einer vollständigen Erholung der Weltkonjunktur sei in den nächsten Jahren nicht auszugehen, sagte Thomas Jordan bei einem gemeinsamen Seminar der Finanzkommissionen von National- und Ständerat.

Jordan unterstrich, dass die Nationalbank alle ihr zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumente nutze, um den Aufwertungsdruck auf den Franken abzuschwächen und "den Wirtschaftsakteuren günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten."

06:40

Ein Lokal in Olten SO hat am Dienstagabend bekanntgegeben, dass ein Gast, der das Lokal besucht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die Betreiber baten daher alle Personen, die am 27. Juni im Lokal waren, sich in Quarantäne zu begeben.

Die Verantwortlichen wollen nun die Anwesenheitsliste bei den Behörden einreichen, wie sie am Dienstagabend auf Facebook mitteilten. Sie stellten zudem für Mittwoch weitere Informationen in Aussicht. Es handelt sich um den Terminus Club, der auch ein Restaurant und eine Bar betreibt.

Die Clubszene in der Schweiz ist nach einer "Superspreader"-Infektion im Club Flamingo in Zürich stärker in den Blickpunkt von Behörden und der Öffentlichkeit gerückt. Kritik gab es unter anderem, weil Partybesucher falsche Namen angaben, was die Rückverfolgung der Ansteckungen erschwert.

Fantasie-Namen im Club: Mache ich mich als Donald Duck strafbar? https://t.co/ELpJz9oskJ — BLICK (@Blickch) June 30, 2020

Mit Stand gestriger Montagmorgen hat die Schweiz 31'714 Infektionen registriert, seitdem die Pandemie das Land erreicht hat. Die täglichen Zahlen, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet, sind zuletzt wieder angestiegen.

06:35

Die USA haben offenbar den grössten Teil der verfügbaren Bestände des Mittels Remdesivir von Gilead Sciences aufgekauft, wie mehrere Medien berichten. Das Ebola-Medikament kann mit einigem Erfolg bei Coronavirus-Erkrankungen eingesetzt werden.

Die Rede ist von 500'000 Einheiten, welche die Regierung von Donald Trump bezogen haben sollen.

06:30

In Australien wird ein Lockdown über mehr als 30 Vororte im Norden der Metropole Melbourne verhängt. Nach Behördenangaben gelten die Massnahmen für einen Monat, rund 300'000 Menschen sind davon betroffen. Hintergrund sei ein prozentual zweistelliger Anstieg von Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen.

05:35

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 466 auf 194'725, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um zwölf auf 8985.

04:12

In den USA ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages gab es Reuters-Daten zufolge mehr als 47'000 neue Infektionen. Kalifornien, Texas und Arizona haben sich zu neuen Epizentren entwickelt.

Es sei eindeutig, dass es momentan keine wirkliche Kontrolle gebe, sagt US-Seuchenexperte Anthony Fauci vor einem Senatsausschuss. Er befürchtet, dass die tägliche Zahl an Neuinfektionen bis zu 100.000 betragen könnte, sollte nicht gegengesteuert werden.

Behind the scenes, Amazon has been closely tracking the spread of the virus inside at least one warehouse, according to an internal memo viewed by CNN Business. And its own data may raise new concerns about the rate of infections in its facilities. https://t.co/VFNjEwxL9w — CNN (@CNN) July 1, 2020

02:20

Südkorea beginnt mit der Verabreichung des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten. Die erste Versorgung im Juli werde vom Hersteller Gilead zur Verfügung gestellt, teilt das Kontrollzentrum für Krankheiten und Prävention mit.

Die Gesundheitsbehörden würden mit Gilead über den Preis verhandeln, um den Einsatz ab August sicherzustellen. Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.

00:20

In Brasilien sind fast 60'000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl stieg binnen eines Tages um 1280 auf 59'594, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Infektionsfälle legte um 33.846 auf über 1,4 Millionen zu.

