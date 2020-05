06:35

Das Robert-Koch-Institut meldet einen Anstieg der Corona-Infektionen um 289 auf nunmehr 178'570 Fälle. Die Zahl der Toten sei zum Vortag um zehn auf 8257 geklettert.

+++

03:20

China bestätigt elf neue Coronavirus-Fälle, gegenüber drei am Vortag. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission stammen alle Neuinfektionen von Einreisenden. Zehn der sogenannten "importierten Fälle" befinden sich in der Inneren Mongolei, einer in der südwestlichen Provinz Sichuan. Die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankten beläuft sich nach offiziellen Angaben auf 82'985. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4634.

A new coronavirus cluster in China is putting the world on alert https://t.co/bKyl2mtZmF — Bloomberg (@business) May 25, 2020

03:02

Das mexikanische Gesundheitsamt meldet 2764 neue Covid-19-Fälle und 215 weitere Todesfälle. Damit erhöht sich nach offiziellen Angaben die Gesamtzahl der infizierten Personen auf 68'620, insgesamt sind 7.394 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

+++

02:10

Sicherheitsexperten des Europarats warnen einem Zeitungsbericht zufolge vor der Gefahr von terroristischen Anschlägen mit Biowaffen nach der Virus-Krise. Die Pandemie habe gezeigt, wie verwundbar moderne Gesellschaften durch Virusinfektionen seien, berichtet die "Funke Mediengruppe" unter Berufung auf ein Papier des Europarats-Ausschusses für Terrorbekämpfung.

Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass terroristische Gruppen diese Lektion aus der Corona-Pandemie vergessen würden. Die absichtliche Verwendung eines Krankheitserregers oder eines anderen biologischen Wirkstoffs durch Terroristen könne kann sich als äußerst wirksam erweisen.

+++

01:45

Brasilien registriert nach Angaben des Gesundheitsministeriums 653 neue Todesfälle durch Coronaviren, womit sich die Gesamtzahl der Todesfälle nach offiziellen Angaben auf 22'666 erhöht. Die Zahl der infizierten Menschen ist gemäß den Daten des Ministeriums binnen 24 Stunden um 15'813 auf 363.211 gestiegen. Nur in den USA wurden bislang mehr gezählt.

Brazil set to become world's number two coronavirus hotspot as pressure mounts on Bolsonaro https://t.co/9TCNaoxQxr — CNBC (@CNBC) May 22, 2020

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)