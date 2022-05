09:25

An der Schweizer Börse beginnt die neue Woche so, wie die Vorwochen aufgehört haben: mit tieferen Kursen. Der SMI fällt in der ersten Handels-Halbstunde um 0,7 Prozent auf 11'651 Punkte.

Investoren halten sich bei Käufen stark zurück: "Getreu dem Motto, 'never catch a falling knife' dürfte sich daran vorerst auch nicht viel ändern", sagt ein Händler. Auch Schnäppchenjäger dürften sich angesichts des Abwärtstrends noch rarmachen. "Wir sind in einem Bärenmarkt und der dürfte noch einige Zeit dauern", sagt ein anderer Börsianer.

Denn das schwierige Umfeld mit dem Ukraine-Krieg, den hohen Rohstoffpreisen, Lieferengpässen, immer weiter steigender Inflation, Zinsängsten, Rezessionsgefahr und den sehr restriktiven Covid-Massnahmen in China halte weiter an. Dies lasse auch für die nächsten Wochen und Monate nicht allzu viel Gutes erwarten. Die Stimmung unter Investoren sei entsprechend schlecht und die Nervosität gross. Zudem sorgten sich viele Marktteilnehmer über die steigenden Bondrenditen. Denn diese bedeute eine Verteuerung der Finanzierung der Unternehmen und drohe zunehmend, die Wirtschaft abzuwürgen. Aber angesichts der hohen Inflation werde das Fed dem Kampf gegen die steigenden Preise den Vorzug gegenüber steigenden Kursen an der Wall Street geben müssen, wird befürchtet.

Im Plus stehen nur die Aktien der UBS (+1,2 Prozent) und der Swiss Re (+0,9 Prozent).

Die Aktien von Holcim (-4,7 Prozent), CS (-2 Prozent) und Lonza (-2,1 Prozent) verlieren zwar auf den ersten Blick noch mehr, was aber dem Dividendenabgang geschuldet ist.

Andere Nachrichten sind rar. Allerdings werden diese Woche drei SMI-Unternehmen noch ihre Zahlen veröffentlichen. Dies sind Alcon (Dienstagabend) und die Versicherer Swiss Life (Mittwoch) und Zurich (am Donnerstag.) Zudem stehen am Mittwoch (Konsumentenpreise) und am Donnerstag (Produzentenpreise) wichtige Preisdaten aus den USA auf dem Programm.

Dagegen haben Kurszielerhöhungen von Goldman Sachs bisher noch keinen Einfluss. Die US-Grossbank hat für Nestlé (-0,1 Prozent) das Kursziel auf 144 (zuvor 138) Franken erhöht. Für Barry Callebaut lautet das neue Preisziel auf 2700 (2600) Franken. Goldman empfiehlt beide Titel zum Kauf.

Als positives Zeichen gewertet werden könnten die Börsenpläne von Epic Suisse, heisst es am Markt. Die Immobilienfirma wagt einen neuen Anlauf, nachdem sie im Jahr 2020 das Vorhaben abgesagt hatte.

+++

09:05

Der SMI fällt um 0,5 Prozent auf 11'667 Punkte.

+++

08:20

Neue Kursziele und Ratings bei Schweizer Aktien:

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI knapp eine Stunde vor der Handelseröffnung um 0,9 Prozent bei 11'630 Punkten tiefer.

Allerdings werden Credit Suisse (-2,7 Prozent), Holcim (-4,7 Prozent) und Lonza (-1,1 Prozent) ex-Dividende gehandelt. Am breiten Markt sind auch Softwareone (-2,6 Prozent) und Stadler Rail (-2,6 Prozent) mit dem Abschlag behaftet.

Die gedrückte Marktstimmung zeigt sich aber bei Zyklikern ABB (-1,1 Prozent) oder Sika (-0,8 Prozent) wie auch der UBS-Aktie (-1,1 Prozent).

+++

07:40

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0505 US-Dollar und damit in etwa einen halben Cent weniger als am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat der Euro weiter an Stärke gewonnen und kostet derzeit 1,0433 Franken, nach 1,0425 am Freitagabend. Der US-Dollar ist gleichzeitig zum Franken erstarkt und ist erstmals seit Ende 2019 wieder über die Marke von 99 Rappen gestiegen. Aktuell wird der Greenback zu 0,9931 Franken gehandelt.

+++

07:35

Die erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed machen Bitcoin-Anleger nervös. Die Kryptowährung fällt um knapp acht Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 33'260 Dollar.

Ethereum rutscht um mehr als zehn Prozent ab und ist mit 2421,84 Dollar so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten. Investoren befürchteten, dass die Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürge, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

+++

07:25

Zins- und Konjunktursorgen werden Experten zufolge die Börsenstimmung in der neuen Woche erneut prägen. Als weiteres Damokles-Schwert hänge eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs über der Börse, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets "Deshalb sind nun alle Augen auf Putins Rede am Montag gerichtet." Russland wies in der alten Woche Gerüchte zurück, denen zufolge Staatspräsident Wladimir Putin am Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland der Ukraine formal den Krieg und eine Generalmobilmachung verkünden wird.

+++

06:35

Der SMI steht bei der IG Bank 0,8 Prozent tiefer.

Am Freitag sank der SMI um 1,2 Prozent und schloss auf auf 11'730 Punkten.

+++

06:30

Die asiatischen Märkte drehen zu Wochenauftakt ins Minus. Der 225 Titel umfassende Nikkei-Index der japanischen Börse verliert 2,3 Prozent auf 26'397 Punkte.

China’s Export Growth Slows to About 2 Prozent in April in Yuan Terms https://t.co/BX0cUqek1m — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 9, 2022

Die angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, der anhaltende Lockdown in Shanghai und der Krieg in der Ukraine schüren bei den Anlegern Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum und eine mögliche Rezession. "Eine Reihe von Zinserhöhungen und eine aggressivere Kommunikation erfolgten vor dem Hintergrund eines Einbruchs der chinesischen und europäischen Wirtschaftstätigkeit, neuer Pläne für russische Energieverbote und eines anhaltenden Drucks von der Angebotsseite", schrieben die Analysten von Barclays.

"Dies schafft die düstere Aussicht auf eine anhaltende Inflation, die die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinssätze trotz eines sich stark verlangsamenden Wachstums zu erhöhen."

+++

04:10

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

+++

04:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 130,87 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,6952 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9904 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0519 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0419 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2305 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)