Ohne die schwachen Roche-Bons wäre das Plus sogar noch deutlicher ausgefallen. Zwar trübten zwischenzeitlich schlechter als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Stimmung etwas ein, eine positive Entwicklung an den US-Märkten gab im späten Handel dann aber wieder etwas Rückenwind. Der am Handelstag heiss erwartete Zinsentscheid der EZB sorgte dagegen kaum für Bewegung. Die Notenbank hatte den am Finanzmarkt richtungsweisenden Einlagenzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent.