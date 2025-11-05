In Deutschland stand weiterhin die laufende Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Hier konnte der Autobauer BMW letztlich überzeugen. Nach verhaltenem Start legten die Papiere am Nachmittag eine Kursrally hin und gewannen zum Schluss als bester Dax-Wert 6,9 Prozent. Die viel beachtete operative Marge in der Autosparte stieg etwas stärker als von Analysten erwartet. Sie wäre ohne erhöhte Einfuhrzölle in die USA und die EU noch besser ausgefallen, hiess es von BMW.