Weit oben stand hingegen der Stoxx Europe 600 Technology mit einem Kursgewinn von rund 2 Prozent. Technologiewerte knüpften damit an ihre Mittwochserholung an. Tags zuvor hatte Nvidia-Chef Jensen Huang auf einer Technologiekonferenz über eine hohe Nachfrage nach den knappen Chips des KI-Vorzeigeunternehmens berichtet, was die zuletzt weniger euphorische Stimmung der Anleger aufgehellt hatte. Im EuroStoxx 50 führte am Donnerstag denn auch der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML die Gewinnerliste mit einem Anstieg um 3,5 Prozent an.